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Месси сделал громкое заявление о чемпионстве в МЛС

Футбол Заявление Месси, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 11:12 Фото: Instagram/intermiamicf
После успешного старта в североамериканской футбольной лиге (МЛС) капитан "Интер Майами" Лионель Месси высказался, что его клуб хочет выиграть золотые медали нынешнего сезона, сообщает Zakon.kz.

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"Интер Майами" за три стартовых тура МЛС одержал две победы и одну игру закончил ничейным счетом. А в прошлом сезоне клуб из Флориды не попал в плей-офф по итогам регулярного чемпионата. Но надо отметить, тогда Лионель Месси присоединился к команде только в конце сезона.

"Мы построили команду, и собираемся бороться за победу в МЛС. Знаем, что это долгий путь, и он только начинается. У нас есть команда, готовая к борьбе, и мы будем сражаться. Важно хорошо начать сезон, удачно провести первые матчи, потому что затем в чемпионате будет пауза, в связи с другими турнирами. Нужно набрать как можно больше очков перед Кубком Америки, Кубком лиг и в остальных соревнованиях". Лионель Месси

3 марта клуб Месси на своей арене разгромил "Орландо Сити" со счетом 5:0, где дублем отметился сам аргентинец. Плюс два мяча в этой игре забил уругваец Луис Суарес. 

Тем самым, Лионель Месси довел свой актив забитым мячам до 500 на уровне разных чемпионатов, где он выступал. За карьеру он поражал ворота соперников: 474 раза в испанском первенстве, 22 раза в Лиге 1 и 4 раза в МЛС.

А всего форвард сборной Аргентины за американский клуб отличился 14 раз: после перехода из французского ПСЖ.

16 января Лионель Месси стал обладателем титула лучшего футболиста мира по версии FIFA. За свою карьеру он забил 824 мяча на турнирах различного уровня.

Сейчас он с тремя голами делит первое место в гонке лучших снайперов МЛС, его конкурентом является бельгиец из "Ди Си Юнайтед" – Кристиан Бентеке.

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ПСЖ Месси Лионель Интер Майами
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