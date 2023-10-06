Две казахстанские спортсменки получили шанс на завоевание "золота" Азиады

Жамиля Бакбергенова и Галина Дуванова вышли в финальные раунды Азиатских игр в Ханчжоу. Жамиля поспорит за "золото" в женской борьбе, а Галина покажет свое мастерство в финале турнира по джиу-джитсу, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе"!

Первой путевку в финал Азиады заработала Галина Дуванова. Она обыграла на своем пути в соревнованиях по джиу-джитсу в категории до 57 кг представительницу Таиланда. В решающей схватке 6 октября Дуванова сразится с филиппинкой Анни Рамирес.





Фото: Instagram/jj_kaz

Вслед за Галиной дорогу в финал Азиатских игр пробила лидер сборной Казахстана по женской борьбе Жамиля Бакбергенова, обыграв в полуфинале весовой категории до 76 кг спортсменку из Индии Киран. В схватке за высшую награду казахстанка сразится с вице-чемпионкой мира Айпери Медет кызы (Кыргызстан).

Имеют шансы подняться на пьедестал почета Азиады еще две наши представительницы женской борьбы. За "бронзу" поспорят Елена Шалыгина и Ирина Кузнецова.

Утром 6 октября первые путевки в финальную часть Азиатских игр получили Кайсар Алпысбай и каноисты Александр Куликов и Куаныш Еренгаипов.