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Две казахстанские спортсменки получили шанс на завоевание "золота" Азиады

Борьба Медаль Азиада Фото: Telegram/Madeniet_zhane_sport_ministrligi
Жамиля Бакбергенова и Галина Дуванова вышли в финальные раунды Азиатских игр в Ханчжоу. Жамиля поспорит за "золото" в женской борьбе, а Галина покажет свое мастерство в финале турнира по джиу-джитсу, сообщает Zakon.kz.

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Первой путевку в финал Азиады заработала Галина Дуванова. Она обыграла на своем пути в соревнованиях по джиу-джитсу в категории до 57 кг представительницу Таиланда. В решающей схватке 6 октября Дуванова сразится с филиппинкой Анни Рамирес. 

Джи-джитсу Медаль Азиада-2023

Фото: Instagram/jj_kaz

Вслед за Галиной дорогу в финал Азиатских игр пробила лидер сборной Казахстана по женской борьбе Жамиля Бакбергенова, обыграв в полуфинале весовой категории до 76 кг спортсменку из Индии Киран. В схватке за высшую награду казахстанка сразится с вице-чемпионкой мира Айпери Медет кызы (Кыргызстан). 

Имеют шансы подняться на пьедестал почета Азиады еще две наши представительницы женской борьбы. За "бронзу" поспорят Елена Шалыгина и Ирина Кузнецова.

Утром 6 октября первые путевки в финальную часть Азиатских игр получили Кайсар Алпысбай и каноисты Александр Куликов и Куаныш Еренгаипов. 

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