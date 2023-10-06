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Галина Дуванова принесла Казахстану 16 "серебро" на Азиаде

Джи-джитсу Медаль Азиада-2023 Фото: Instagram/jj_kaz
Представительница сборной Казахстана по джиу-джитсу Галина Дуванова не смогла стать чемпионкой Азиатских игр в весовой категории до 57 килограммов, сообщает Zakon.kz.

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В решающей схватке наша спортсменка не сумела сломить сопротивление опытной Энни Рамирес из Филиппин. Трехкратная чемпионка Азии была сильнее со счетом 2:0, а Галина довольствовалась серебряной наградой, которая стала 16-й по счету для казахстанской сборной на Азиатских играх.    

Джи-джитсу Медаль Азиада-2023

Фото: Telegram/Madeniet_zhane_sport_ministrligi

До финала Дуванова сумела одолеть некоторых известных "джитсерш". В полуфинале обыграна пятикратная чемпионка Азии и трехкратная призерка чемпионатов мира Орапу Сенатхам из Таиланда. Перед этим Галина выбила из турнира Тхи Мин Нгуен (Вьетнам) и бронзового призера Азиады-2018 года монголку Удвал Цонгхуу. 

Таким образом, к данному часу в активе казахстанских атлетов на Азиаде 64 медали: 8 золотых, 16 серебряных и 40 бронзовых.   

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