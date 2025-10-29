#АЭС в Казахстане
Спорт

Казахстанка завоевала "серебро" юношеских Азиатских игр в Бахрейне

Азиатские игры, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 18:20 Фото: olympic.kz
Представительница команды Казахстана по джиу-джитсу Камила Капан завоевала серебряную медаль юношеских Азиатских игр в Манаме (Бахрейн). Спортсменка дошла до финала весовой категории до 52 кг, сообщает Zakon.kz.

В решающем раунде ей противостояла Анабель София Ривас (Сингапур), которая и выиграла встречу.

Капан завершила ЮАИ с "серебром".

Фото: olympic.kz

Ранее сообщалось, какое место занимает Казахстан после 10 дней Азиады-2025.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
