Казахстанка завоевала "серебро" юношеских Азиатских игр в Бахрейне
Фото: olympic.kz
Представительница команды Казахстана по джиу-джитсу Камила Капан завоевала серебряную медаль юношеских Азиатских игр в Манаме (Бахрейн). Спортсменка дошла до финала весовой категории до 52 кг, сообщает Zakon.kz.
В решающем раунде ей противостояла Анабель София Ривас (Сингапур), которая и выиграла встречу.
Капан завершила ЮАИ с "серебром".
Фото: olympic.kz
Ранее сообщалось, какое место занимает Казахстан после 10 дней Азиады-2025.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript