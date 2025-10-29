Казахстанка завоевала "серебро" юношеских Азиатских игр в Бахрейне

Фото: olympic.kz

Представительница команды Казахстана по джиу-джитсу Камила Капан завоевала серебряную медаль юношеских Азиатских игр в Манаме (Бахрейн). Спортсменка дошла до финала весовой категории до 52 кг, сообщает Zakon.kz.

В решающем раунде ей противостояла Анабель София Ривас (Сингапур), которая и выиграла встречу. Капан завершила ЮАИ с "серебром". Фото: olympic.kz Ранее сообщалось, какое место занимает Казахстан после 10 дней Азиады-2025.

