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Казахстанка Жамиля Бакбергенова возглавила мировой рейтинг по борьбе

Казахстанка Жамиля Бакбергенова возглавила мировой рейтинг по борьбе Фото: скриншот
Жамиля Бакбергенова стала лучшей в итоговом рейтинге 2023 года в вольной борьбе по версии UWW в весовой категории до 72 килограммов, сообщает Zakon.kz

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Жамиля третий раз в карьере выиграла чемпионат Азии, а в сентябре завоевала бронзу на мировом турнире в Сербии.

В октябре Бакбергенова стала серебряным призером Азиатских игр в Китае, а организаторы объяснили лидерство казахстанки.

Рейтинги основаны на баллах, которые спортсмены собирали за участие/места на чемпионате мира, континентальных турнирах, Азиатских играх, Панамериканских играх и четырех мероприятиях рейтинговой серии.

Ранее сообщалось, что казахстанец Ризабек Айтмухан стал лучшим борцом в мировом рейтинге по вольной борьбе по версии UWW, в весе до 92 килограммов.

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