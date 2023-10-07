Казахстанка завоевала "серебро" по гребле на Азиатских играх

Спортсменка сборной Казахстана Анастасия Ананьева завоевала серебряную медаль Азиатских игр в Ханчжоу в гребном слаломе, сообщает Zakon.kz.

Ананьева проплыла дистанцию за 119.29 секунд.



Первой стала Цзянь Хуан из Китая - 107.71. Харука Окадзаки из Японии завоевала "бронзу".

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