Казахстанка завоевала "серебро" по гребле на Азиатских играх
Фото: министерство туризма и спорта РК
Спортсменка сборной Казахстана Анастасия Ананьева завоевала серебряную медаль Азиатских игр в Ханчжоу в гребном слаломе, сообщает Zakon.kz.
Ананьева проплыла дистанцию за 119.29 секунд.
Первой стала Цзянь Хуан из Китая - 107.71. Харука Окадзаки из Японии завоевала "бронзу".
Сегодня, в последний день Азиатских игр, у сборной Казахстана есть надежда на десятое "золото" – спортсмен сборной Казахстана по карате Данияр Юлдашев вышел в финал соревнований.
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