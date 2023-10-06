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Как выглядит медальная таблица Азиады после тринадцатого дня соревнований

Как выглядит медальная таблица Азиады после тринадцатого дня соревнований фото: пресс-служба НОК РК
6 октября в Ханчжоу завершился 13-й соревновательный день летних Азиатских игр, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Главным событием сегодняшнего дня стало выступление каратиста Кайсара Алпысбая, который завоевал награду высшей пробы. Ему не было равных в весовой категории до 60 килограммов.

Также стоит отметить "серебро" Жамили Бакбергеновой в борьбе в "олимпийском" весе до 76 кг (ранее спортсменка выступала в категории до 72 кг). 

По итогам тринадцатого дня соревнований сборная Казахстана переместилась на 10-е место в командном зачете.

Как выглядит медальная таблица Азиады после тринадцатого дня соревнований

фото: оргкомитет Азиады-2022

О том, как прошли соревнования в двенадцатый день Азиады, можно узнать здесь.

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