Как выглядит медальная таблица Азиады после тринадцатого дня соревнований

6 октября в Ханчжоу завершился 13-й соревновательный день летних Азиатских игр, сообщает Zakon.kz.

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Главным событием сегодняшнего дня стало выступление каратиста Кайсара Алпысбая, который завоевал награду высшей пробы. Ему не было равных в весовой категории до 60 килограммов.

Также стоит отметить "серебро" Жамили Бакбергеновой в борьбе в "олимпийском" весе до 76 кг (ранее спортсменка выступала в категории до 72 кг).

По итогам тринадцатого дня соревнований сборная Казахстана переместилась на 10-е место в командном зачете.





фото: оргкомитет Азиады-2022

О том, как прошли соревнования в двенадцатый день Азиады, можно узнать здесь.