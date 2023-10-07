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Азиада-2022: расписание выступлений казахстанцев в последний день

Карате Азиада Фото: pixabay
В 16-й день Игр в Ханчжоу казахстанцы выступят в двух видах спорта, сообщает Zakon.kz.

В заключительный день соревнования казахстанцы претендуют на две медали. Синхронистки попытаются добыть награды в команде, а каратистка в личном турнире, сообщает Prosports.kz.

Карате

6:30. Стартовые раунды

Молдир Жанбырбай (50 кг)

Синхронное плавание

8:00. Команды. Произвольная программа

Болатова, Какутия, Курмангалиева, Макарова, Мясникова, Павлецова, Якимова, Жиенгазы

17:50. Церемония закрытия

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