Азиада-2022: расписание выступлений казахстанцев в последний день
Фото: pixabay
В 16-й день Игр в Ханчжоу казахстанцы выступят в двух видах спорта, сообщает Zakon.kz.
В заключительный день соревнования казахстанцы претендуют на две медали. Синхронистки попытаются добыть награды в команде, а каратистка в личном турнире, сообщает Prosports.kz.
Карате
6:30. Стартовые раунды
Молдир Жанбырбай (50 кг)
Синхронное плавание
8:00. Команды. Произвольная программа
Болатова, Какутия, Курмангалиева, Макарова, Мясникова, Павлецова, Якимова, Жиенгазы
17:50. Церемония закрытия
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