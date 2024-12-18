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Спорт

Казахстан упустил победу над Арменией в отборе на Евро-2026 по футзалу

Казахстан упустил победу над Арменией в отборе на Евро-2026 по футзалу, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 21:09 Фото: kff.kz
Сборная Казахстана по футзалу 18 декабря сыграла вничью с командой Армении в напряженном матче в рамках отборочного этапа чемпионата Европы 2026 года. Игра завершилась со счетом 4:4, сообщает Zakon.kz.

Счет открыл армянский игрок Меликян на 5-й минуте. Казахстанцы быстро восстановили равновесие благодаря голу Есенаманова на 19-й минуте. Во втором тайме хозяева сначала вышли вперед усилиями Дугласа Жуниора, а затем Валиуллина.

Однако гости не сдавались: Дерменджян дважды поражал ворота казахстанцев, включая финальный гол, который зафиксировал ничейный результат.

Ранее сборная Казахстана по футзалу обыграла Албанию в отборе на Евро-2026. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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