Казахстанский гимнаст стал бронзовым призером чемпионата мира

Гимнаст Милад Карими выступил в финале в вольных упражнениях. За свое выступление в Бельгии он получил 14.600 балла, что и принесло ему третье место, сообщает Zakon.kz.

По данным НОК, один из лидеров команды Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в Антверпене (Бельгия).



На вершине пьедестала оказался Артем Долгопят из Израиля, набравший впечатляющие 14.866 баллов. Второе место занял японский гимнаст Казуки Минамо с результатом 14.666. Милад Карими завершил соревнования, получив "бронзу".

Ранее мы сообщали о победе казахстанской каратистки на Азиаде. Каратистка Софья Берульцева принесла Казахстану 10-ю золотую медаль. В финале Азиатских игра в Ханчжоу в весе свыше 68 кг Берульцева одолела Арику Гурун из Непала.