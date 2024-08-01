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Казахстанский гимнаст уступил победу японцу на Олимпиаде в Париже

Казахстанский гимнаст на Олимпиаде-2024, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 08:55 Фото: Instagram/milad_milka
Казахстанец Милад Карими завершил выступление в финале Олимпиады-2024 в Париже. Он занял 24 место, уступив первенство гимнасту из Японии, сообщает Zakon.kz.

31 июля 2024 года на Олимпийских играх состоялся розыгрыш наград в индивидуальном многоборье.

По данным Olympic.kz, казахстанский гимнаст набрал в сумме 76.065 балла:

  • вольные упражнения: 13.433
  • упражнения на коне: 8.533
  • упражнения на кольцах: 12.933
  • опорный прыжок: 14.400
  • упражнения на параллельных брусьях: 14.066
  • упражнения на перекладине: 12.700

В итоге Карими занял 24 место.

Победу одержал японец Шинносуке Ока – 86.832. На втором месте расположился Бохэнь Чжан (Китай) –86.599. Третьим стал Сяо Жотэн (Китай) – 86.364.

Всего в финале приняли участие 24 гимнаста.

1 августа состоится продолжение Олимпиады-2024. Сегодня казахстанцы выступят в пяти видах спорта.

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