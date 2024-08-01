Казахстанский гимнаст уступил победу японцу на Олимпиаде в Париже

Фото: Instagram/milad_milka

Казахстанец Милад Карими завершил выступление в финале Олимпиады-2024 в Париже. Он занял 24 место, уступив первенство гимнасту из Японии, сообщает Zakon.kz.

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