Казахстанский гимнаст уступил победу японцу на Олимпиаде в Париже
Фото: Instagram/milad_milka
Казахстанец Милад Карими завершил выступление в финале Олимпиады-2024 в Париже. Он занял 24 место, уступив первенство гимнасту из Японии, сообщает Zakon.kz.
31 июля 2024 года на Олимпийских играх состоялся розыгрыш наград в индивидуальном многоборье.
По данным Olympic.kz, казахстанский гимнаст набрал в сумме 76.065 балла:
- вольные упражнения: 13.433
- упражнения на коне: 8.533
- упражнения на кольцах: 12.933
- опорный прыжок: 14.400
- упражнения на параллельных брусьях: 14.066
- упражнения на перекладине: 12.700
В итоге Карими занял 24 место.
Победу одержал японец Шинносуке Ока – 86.832. На втором месте расположился Бохэнь Чжан (Китай) –86.599. Третьим стал Сяо Жотэн (Китай) – 86.364.
Всего в финале приняли участие 24 гимнаста.
1 августа состоится продолжение Олимпиады-2024. Сегодня казахстанцы выступят в пяти видах спорта.
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