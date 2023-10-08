Очередную "бронзу" завоевал Казахстан на Азиаде
Фото: НОК РК
Команда Казахстана по синхронному плаванию завоевала “бронзу” в последний день Азиатских игр, сообщает Zakon.kz.
За медаль боролись Арина Пушкина, Ясмин Туякова, Жаклин Якимова, Этери Какутия, Анна Павлецова, Айгерим Курмангалиева, Наргиза Болатова, Жания Жиенгазы, Арина Мясникова и Ксения Макарова.
Главным событием вчерашнего дня стало выступление каратистки Софьи Берульцевой, которая завоевала награду высшей пробы. Ей не было равных в весовой категории свыше 68 килограммов.
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Также казахстанские гимнастки Эльжана Таниева и Милана Парфилова принесли стране две медали Азиатских играх в китайском Ханчжоу. Они завоевали "серебро" и "бронзу" в индивидуальном многоборье.
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