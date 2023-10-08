Обе команды забьют? Расклады на матч "Арсенал" – "Манчестер Сити"

Olimpbet предлагает аналитику топовых воскресных игр в АПЛ и Ла Лиге.

Премьер-лига. 8 тур. "Арсенал" – "Манчестер Сити". 8 октября, 21:30 (время Астаны)



Главный матч уик-энда в европейском клубном футболе. В минувшем сезоне соперники разыграли между собой звание чемпиона и в текущем розыгрыше также настроены самым решительным образом, то есть исключительно на первое место. После семи туров лондонцы идут на третьей строчке, имея 17 очков, манкунианцы – на первом с 18-ю.

Искать фаворита в этом противостоянии – дело абсолютно неблагодарное. Играют два флагмана АПЛ. Две команды с бомбической атакой. Да и в любой линии у оппонентов собраны игроки экстра-класса. Впрочем, коэффициенты у букмекера №1 в Казахстане скорей говорят о небольшом перевесе в сторону гостей: П1 – 2.89, Х – 3.54, П2 – 2.46.

Микель Артета и Пеп Гвардиола – ученик и учитель в контексте тренерского ремесла – долгие годы работали вместе. Но сейчас они даже не тренеры в олдскульном понимании термина (руководство занятиями, подбор тактики и т.д.), а топовые мотиваторы-психологи. У них в распоряжении исполнители, которые умеют на поле практически все. Кто из коучей лучше сыграет на тонких мотивационных струнах, кто лучше настроит своих парней и будет способен корректировать ход игры у бровки, тот и станет в итоге победителем.

Аналитики Olimpbet предлагают вариант ставки "обе команды забьют" по коэффициенту 1.67. В прошлом сезоне во всех четырех очных встречах команд на внутренних турнирах такая ставка сыграла. В нынешнем розыгрыше АПЛ в семи проведенных турах "Арсенал" забил 15 мячей, "Манчестер Сити" – 17.

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Фото: Olimpbet

Ла Лига. 9 тур. "Атлетико" – "Реал" Сосьедад. 8 октября, 20:15

Весьма любопытная дуэль ожидается в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано". Четвертое место принимает пятое, но у хозяев сыграно на матч меньше.

Любопытно наблюдать за трансформацией нынешних "матрасников". Если раньше Диего Симеоне ставил коллективу тотально контратакующий футбол с акцентом на оборону (1:0 многие годы был "любимым" счетом клуба под руководством аргентинского коуча), то сейчас все иначе. Симеоне смог сломать какие-то внутренние догмы, его нынешний "Атлетико" – это уже аппетитно атакующая банда.

Так, в семи предыдущих матчах сезона Ла Лиги мадридцы забили 18 мячей. Также интересно, что тотал (2,5) бол в играх с участием "Атлетико" проходил в девяти из одиннадцати встреч внутреннего первенства.

На ТБ2,5 в грядущем поединке в линии народного букмекера Казахстана Olimpbet можно сделать ставку по коэффициенту 2.13. На исходы же дуэли коэффициенты следующие: П1 – 1.91, Х – 3.53, П2 – 4.38.

"Реал Сосьедад" также немало забивает (16 мячей после восьми матчей). Обе команды, по большому счету, являют собой противоречия низовому голевому тренду, в который уже пару сезонов как тотально погрузилась испанская Ла Лига. Она, напомним, является самой малорезультативной в числе пяти топовых европейских национальных лиг (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция).

В такой ситуации аналитики Olimpbet считают достаточно интересным и вариант ставки на тотал голов первого тайма (1) бол за 2.01. Команда Симеоне "подалась в обновленцы", нельзя не пробовать ставить на забитые мячи в играх с ее участием.

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