"Арсенал" обыграл лучший клуб Европы два раза подряд в новом сезоне

Лондонский "Арсенал" выиграл у "Манчестер Сити" два матча кряду с начала нынешнего сезона. Первый раз это случилось накануне в поединке английской Премьер лиги, а ранее в Суперкубке Англии, сообщает Zakon.kz.

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"Канониры", руководимые Микелой Артетой накануне вырвали победу в рамках игр 8-го тура АПЛ у подопечных Хосепа Гвардиолы со счетом 1:0. Успех "Арсеналу" принес точный удар на 86-ой минуте бразильца Мартинелли. Форвард ударил по воротам "горожан" из-за пределов штрафной, кожаный мяч задев голову защитника Аке и срикошетил в ворота. Тем самым, "Арсенал" второй раз подряд за этот сезон обыгрывает действующего победителя Лиги чемпионов УЕФА.





До этого, 6 августа "пушкари" переиграли "МСити" в матче за Суперкубок Англии (по пенальти). Также стоит отметить, что "Арсенал" впервые с 2015 года обыгрывает "горожан" в АПЛ, при 12 поражениях. А наставник "канониров" Микель Артета одержал первую победу над Пепом Гвардиолой ("Манчестер Сити") в английском первенстве, только с 8-й попытки в качестве главного тренера.

"Очень горд, это произошло в тот момент и с нужными игроками. Знали, что нам придется бороться, и мы это сделали. Это большая победа, играли по-настоящему агрессивно, замены также помогли нам. Доставили сопернику много проблем, как и они нам, нравится наша смелость. Против этой команды бывают трудные моменты. Нужно быть прямолинейными, управлять эмоциями и быть уверенными, что вас не поймают". Микель Артета, главный тренер Арсенала

"Арсенал" после успеха над "Манчестер Сити" набрал 20 очков, и занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ после 8 туров. Во главе лидерской гонки идет "Тоттенхэм" (20 баллов), они опережают "канониров" только по количеству забитых голов.

"Горожане" с 18-ю очками расположились на 3-ей позиции в таблице, а на 4-ой строчке находится "Ливерпуль" (17). Лучшим бомбардиром турнира на текущий момент является норвежец Эрлинг Холанд (8 голов).

Центральный матч 9-го тура английского первенства пройдет 21 октября, когда "Челси" на "Стэмфорд Бридж" примет "Арсенал".