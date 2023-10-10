Алексей Луценко выиграл королевский этап на "Туре Турции-2023"
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И с этой сложной задачей на 3–м этапе, которому дали категорию королевского, лучше всех справился недавний триумфатор Азиады в китайском Хуанжоу – Алексей Луценко.
Капитан Astana Qazaqstan Team быстрее всех проехал дистанцию протяженностью в 104,1 км, первым взобравшись на вершину Бабадаг высшей категории.
На финише казахстанец показал время 3 часа 34 минуты 17 секунд, за ним приехал немец Бен Звиехофф, а на третьей строчке расположился еще один представитель "Астаны" – колумбиец Харольд Техада.
"Это гонка была очень трудной. Могу сказать, что самой сложной в моей карьере, финиш был слишком крутой. Подъем с каждым метром все повышался. Сильно мне здесь помог мой коллега по команде Техада. Теперь после этой победы, я хочу поменять свое "серебро" пятилетней давности на "золото" нынешнего "Тура Турции". Но, сделать это будет непросто, так как еще впереди немало нелегких этапов. Но, я все отдам, чтобы победить здесь". Алексей Луценко
В такой же последовательности эти три гонщика теперь идут в общем зачете "Тура Турции-2023".
Луценко – первый, Звиехофф второй с отставанием на 12 секунд, а замыкает призовую тройку Техада (-27 сек). Завершится веломногодневка "Тур Турции" 15 октября.
За последние пару дней это второй большой успех казахстанского велоспорта. На днях победой в генеральном зачете японского "Тура Кюсю" отметился ветеран "Астаны" - Андрей Зейц.