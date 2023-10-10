Алексей Луценко выиграл королевский этап на "Туре Турции-2023"

Четырехкратный чемпион Азиатских игр и лидер казахстанской велокоманды "Астана" Алексей Луценко стал победителем третьего этапа многодневки "Тур Турции". Этот этап считался самым сложным на соревнованиях, потому что гонщиков ждал финиш на горе высшей категории, сообщает Zakon.kz.

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И с этой сложной задачей на 3–м этапе, которому дали категорию королевского, лучше всех справился недавний триумфатор Азиады в китайском Хуанжоу – Алексей Луценко.

Капитан Astana Qazaqstan Team быстрее всех проехал дистанцию протяженностью в 104,1 км, первым взобравшись на вершину Бабадаг высшей категории.

На финише казахстанец показал время 3 часа 34 минуты 17 секунд, за ним приехал немец Бен Звиехофф, а на третьей строчке расположился еще один представитель "Астаны" – колумбиец Харольд Техада.

"Это гонка была очень трудной. Могу сказать, что самой сложной в моей карьере, финиш был слишком крутой. Подъем с каждым метром все повышался. Сильно мне здесь помог мой коллега по команде Техада. Теперь после этой победы, я хочу поменять свое "серебро" пятилетней давности на "золото" нынешнего "Тура Турции". Но, сделать это будет непросто, так как еще впереди немало нелегких этапов. Но, я все отдам, чтобы победить здесь". Алексей Луценко

В такой же последовательности эти три гонщика теперь идут в общем зачете "Тура Турции-2023".

Луценко – первый, Звиехофф второй с отставанием на 12 секунд, а замыкает призовую тройку Техада (-27 сек). Завершится веломногодневка "Тур Турции" 15 октября.

За последние пару дней это второй большой успех казахстанского велоспорта. На днях победой в генеральном зачете японского "Тура Кюсю" отметился ветеран "Астаны" - Андрей Зейц.