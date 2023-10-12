Британский журнал назвал футболиста, у которого лучшее голевое чутье в мире

Британский журнал FourFourTwo назвал футболистов, кто лучше и быстрее всех использует свои голевые моменты у ворот соперника. Данный рейтинг возглавил форвард сборной Португалии и клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

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В данный список попали 32 игрока, среди которых есть ветераны и действующие футболисты. Все они отличаются от остальных наибольшим чутьем и эффективностью у ворот соперника. На вершине рейтинга красуется 38-летний Криштиану Роналду, ныне выступающий в чемпионате Саудовской Аравии. Как известно, недавно португалец обновил свой мировой рекорд по забитым мячам в различных первенствах.





Фото: Instagram/leomessi

В топ-5 забивных нападающих еще включены Лионель Месси, Эрлинг Холанд, Герд Мюллер и Ференц Пушкаш. Далее идут суперзвезды прошлого, которые блистали на футбольных полях мира: Ромарио, Марко ван Бастен, Эйсебио и Пеле.





Фото: Instagram/k.mbappe

В списке 15 лучших форвардов оказались игроки, которые забивают решающие и красивые мячи в современном футболе. За исключением Алана Ширера и Златана Ибрагимовича, в этом ряду светятся Луис Суарес, Харри Кейн, Роберт Левандовски и Килиан Мбаппе. Топ-20 закрывают Рууд ван Нистелрой, Дикси Дин, Джимми Гривз, Мохамед Салах и Роналдо.