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Четыре страны Азии и Океании планируют принять ЧМ-2034 по футболу

Футбол Кандидаты ЧМ-2034 Фото: Instagram/fifaworldcup
Странами-кандидатами на проведение мирового футбольного первенства 2034 года могут стать Индонезия, Австралия, Малайзия и Сингапур. Эти 4 страны хотят подать совместную заявку на организацию будущего мундиаля, сообщает Zakon.kz.

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Данной информацией поделился президент Федерации футбола Индонезии Эрик Тохир, который получил слова поддержки от своих трех коллег из выше названных стран.

"Обсуждаем нашу заявку с Австралией. Когда я посещал Малайзию и Сингапур, эти страны также выразили заинтересованность присоединиться к нам, в получении ЧМ-2034".Эрик Тохир, глава Федерации футбола Индонезии

Как передают некоторые мировые СМИ, ФИФА уже приняла решение отдать ЧМ-2034 Саудовской Аравии. Все дело в большой прибыли, арабы готовы пополнить казну главного футбольного органа мира миллиардами долларов.

Австралия, и ряд других стран, которые заинтересованы в проведении мундиаля-2034 году, должны определиться со своей заявкой до 31 октября. Плюс к этому Саудовская Аравия может получить большинство из 47 голосов в Азии и все 54 голоса в Африке. Саудиты уже предварительно взяли согласие от 70 стран-членов FIFA на одобрение ЧМ-2034.  

Чемпионат мира 2026 года, в котором впервые примут участие 48 сборных, состоится на полях США, Канады и Мексики.

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