Официально: Саудовская Аравия хочет принять ЧМ-2034 по футболу

Власти Саудовской Аравии официально подали заявку на проведение мирового первенства 2034 года по футболу, являясь единственным претендентом на это мероприятие, сообщает Zakon.kz.

Подача заявки саудитами состоялась на торжественной церемонии, которая была организована президентом ФИФА Джанни Инфантино в Париже.

"Выражаю благодарность нашему руководству, которое позволило достичь этой вехи в истории саудовского спорта. Заявка Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2034 – это заявка на будущее. Это сделано для наших детей и тех, кто мечтает о многом. Королевство стремится провести самое важное событие в мире футбола, которое подтвердит наше влияние на мировой арене в различных областях, включая спорт". Принц и министр спорта Саудовской Аравии Абдул-Азиз ибн Турки Аль Сауд

В октябре 2023 года Саудовская Аравия решила провести футбольный турнир мирового масштаба. Спустя время ФИФА приняла предложение саудитов, назвав страну единственным кандидатом на проведение мундиаля-2034.

Как известно, ЧМ-2022 по футболу прошел в Катаре, где победу праздновала сборная Аргентины, обыгравшая в финале команду Франции по пенальти.