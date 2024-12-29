"Барыс" продлил контракты с тремя игроками

Хоккейный клуб "Барыс" продлил контракты с двумя казахстанскими защитниками – Саматом Данияром и Тамирланом Гайтамировым, а также с нападающим Алиханом Асетовым, сообщает Zakon.kz.

Новые контракты с игроками рассчитаны на три года – до 31 мая 2028 года.

В сезоне-2024/25 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Самат Данияр сыграл за "Барыс" 40 матчей и отдал три результативные передачи с показателем полезности "-16". Тамирлан Гайтамиров провел 41 игру и также отметился тремя ассистентскими баллами с показателем полезности "-11". Что касается выступлений "Барыса" в этом сезоне, то на данный момент астанинская команда имеет в активе 23 очка и занимает предпоследнее, 11-е место, в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Казахстана из "Барыса" побил рекорд и может перейти в другой клуб КХЛ.