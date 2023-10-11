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"Барыс" – "Динамо": победа наша!

"Барыс"-"Динамо": победа наша! Фото: Instagram.com/barys_official/
В рамках регулярного чемпионата КХЛ астанинский "Барыс" в серии буллитов переиграл московское "Динамо", сообщает Zakon.kz.

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Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу "Барыса".

В основное время за московский клуб отличились Джордан Уил и Никита Гусев. В составе "Барыса" точные броски на свой счет записали Адиль Бекетаев и Райли Барбер.

Автором победного буллита стал Батырлан Муратов.


Ранее сообщалось, что 13 октября "Барыс" сыграет с ярославским "Локомотивом".

9 октября "Барыс" прервал удручающую статистику провальных матчей и в домашнем матче одержал победу над челябинским "Трактором".  В матче отличились спортсмены "Барыса" Всеволод Логвин и Аркадий Шестаков. Итог игры составил 2:1 в пользу хозяев льда. Стоит отметить, что это был первый матч после отставки Андрея Скабелки, руководил коллективом Галым Мамбеталиев.

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