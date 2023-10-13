"Барыс" потерпел сокрушительное поражение в матче КХЛ

"Локомотив" нанес поражение "Барысу" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, состоявшаяся в Астане 13 октября, завершилась со счетом 6:0 в пользу россиян, сообщает Zakon.kz.

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Астанинский "Барыс" проиграл ярославскому "Локомотиву" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Астане 13 октября. Счет 6:0 в пользу гостей. Шайбы забросили Даниил Бут, Павел Красковский, Максим Шалунов и Даниил Тесанов.

"Локомотив" с 29 очками остается лидером Западной конференции КХЛ. У "Барыса" 15 очков и десятая позиция на Востоке.

15 октября "Барыс" дома примет магнитогорский "Металлург".