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"Барыс" потерпел пятое поражение подряд

"Барыс" потерпел пятое поражение подряд Фото: pixabay
Астанинский "Барыс" провел матч с подмосковным "Витязем" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Счет составил 3:2 в пользу россиян, сообщает Zakon.kz.

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"Барыс" продолжает испытывать трудности в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), потерпев пятое поражение подряд. Перед началом последней игры, казахстанская команда занимала 11–е место в Восточной конференции, в то время как их соперник, российский клуб "Витязь", занимал последнее место в лиге. 

Матч завершился в овертайме после ничейного счета 2:2 в основное время: оба раза казахстанская команда вела в счете, но овертайм принес победу российской команде. 

Для "Барыса" это пятое поражение подряд в КХЛ.

Следующую игру "Барыс" проведет в Астане с челябинским "Трактором" 9 октября.

Ранее сообщалось о победе сборной Казахстана в рамках элитного раунда отборочного турнира чемпионата мира–2024 по футзалу. Счет составил 4:2 в пользу казахстанцев.

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