"Барыс" потерпел пятое поражение подряд
Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".
"Барыс" продолжает испытывать трудности в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), потерпев пятое поражение подряд. Перед началом последней игры, казахстанская команда занимала 11–е место в Восточной конференции, в то время как их соперник, российский клуб "Витязь", занимал последнее место в лиге.
Матч завершился в овертайме после ничейного счета 2:2 в основное время: оба раза казахстанская команда вела в счете, но овертайм принес победу российской команде.
Для "Барыса" это пятое поражение подряд в КХЛ.
Следующую игру "Барыс" проведет в Астане с челябинским "Трактором" 9 октября.
Ранее сообщалось о победе сборной Казахстана в рамках элитного раунда отборочного турнира чемпионата мира–2024 по футзалу. Счет составил 4:2 в пользу казахстанцев.