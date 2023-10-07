"Барыс" потерпел пятое поражение подряд

Астанинский "Барыс" провел матч с подмосковным "Витязем" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Счет составил 3:2 в пользу россиян, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".



"Барыс" продолжает испытывать трудности в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), потерпев пятое поражение подряд. Перед началом последней игры, казахстанская команда занимала 11–е место в Восточной конференции, в то время как их соперник, российский клуб "Витязь", занимал последнее место в лиге.



Матч завершился в овертайме после ничейного счета 2:2 в основное время: оба раза казахстанская команда вела в счете, но овертайм принес победу российской команде.

Для "Барыса" это пятое поражение подряд в КХЛ.

Следующую игру "Барыс" проведет в Астане с челябинским "Трактором" 9 октября.

Ранее сообщалось о победе сборной Казахстана в рамках элитного раунда отборочного турнира чемпионата мира–2024 по футзалу. Счет составил 4:2 в пользу казахстанцев.