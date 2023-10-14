Шанс на сказку для Казахстана на родине Андерсена

Olimpbet предлагает аналитику к матчу нашей сборной с датчанами и желает казахстанцам победы в Копенгагене.

Евро-2024. Квалификация. Седьмой тур. Группа Н. Дания – Казахстан. 15 октября, 00:45 (время Астаны)



По итогам шести проведенных туров отборочного цикла чемпионата Европы датчане вполне ожидаемо возглавляют группу Н. Команда Казахстана идет в квартете четвертой, однако плотность в таблице такова, что между ближайшими соперниками всего одно очко разницы.

В случае гостевой победы казахстанцы опередят действующих бронзовых призеров континентального первенства и вообще могут возглавить секстет, ведь параллельно с игрой в Копенгагене отношения в очном споре будут выяснять Словения и Финляндия – другие реальные претенденты на участие в Евро-2024.

Конечно, обыграть "алую гвардию", да еще и на ее территории – задача сверхсложная, однако не стоит считать ее невыполнимой. Коллектив Магомеда Адиева уже по ходу этой квалификации смог нанести поражение сборной Дании, одержав во втором туре волевую победу со счетом 3:2. Больше, кстати, "викинги" в текущем отборе никому не проигрывали.

Разумеется, сейчас датчане отнесутся к казахстанцам более серьезно и захотят реваншироваться за мартовское фиаско в Астане. Хозяев предстоящего сражения, понятное дело, стоит считать безоговорочными фаворитами, однако наших надежд на чудо никто не отменял. Тем более, когда дело происходит на родине одного из самых известных сказочников в истории Ханса Кристиана Андерсена.

Эксперты Olimpbet отдают предпочтение принимающей стороне: П1 – 1.14, Х – 8, П2 – 21, ожидая "верховой" матч: Тотал (2.5) бол – 1.52. При этом самый популярный букмекер Казахстана искренне верит в удачу нашей сборной и всячески желает ей победы в Копенгагене!

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