"Дания – Казахстан": 3:1 – сенсации, увы, не случилось

Сборная Казахстана по футболу проиграла Дании в матче отборочного цикла Евро-2024 в Копенгагене, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанцы забили один гол во втором тайме, но в итоге потерпели четвертое поражение в отборочном цикле.

У сборной Дании отличились на 36-й минуте Йонас Винд и дважды Роберт Сков (45+2 и 48-я минуты). Единственный гол сборной Казахстана забил Ян Вороговский на 58-й минуте.

Дания – Казахстан – 3:1 (2:0)

Голы: Винн 36 (1:0), Сков 45+2 (2:0), Сков 48 (3:0), Вороговский 58 (3:1).

В активе сборной Казахстана осталось 12 очков, мы располагаемся на четвертой позиции в группе Н, отставая от лидирующих Дании и Словении на три и четыре балла.