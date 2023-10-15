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"Дания – Казахстан": 3:1 – сенсации, увы, не случилось

"Дания-Казахстан" 3:1 - сенсации увы, не случилось Фото: КФФ
Сборная Казахстана по футболу проиграла Дании в матче отборочного цикла Евро-2024 в Копенгагене, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанцы забили один гол во втором тайме, но в итоге потерпели четвертое поражение в отборочном цикле. 

У сборной Дании отличились на 36-й минуте Йонас Винд и дважды Роберт Сков (45+2 и 48-я минуты). Единственный гол сборной Казахстана забил Ян Вороговский на 58-й минуте.

Дания – Казахстан – 3:1 (2:0)

Голы: Винн 36 (1:0), Сков 45+2 (2:0), Сков 48 (3:0), Вороговский 58 (3:1).

В активе сборной Казахстана осталось 12 очков, мы располагаемся на четвертой позиции в группе Н, отставая от лидирующих Дании и Словении на три и четыре балла. 

17 октября Казахстан на выезде в Хельсинки встретится с Финляндией.

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