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Громкой сенсацией завершился первый матч Казахстана на Кубке Дэвиса-2024

Бублик, Казахстан Фото: instagram/bublik
Сборная Казахстана проиграла стартовый матч против Дании в Мировой группе I на Кубке Дэвиса-2024 проходящего в Астане, сообщает Zakon.kz.

Стартовую игру нашей сборной начал лучший казахстанский теннисист Александр Бублик в игре против датчанина Элмера Мюлера, пишет sportarena.kz.

Однако Бублик не смог переиграть противника на "харде". Матч продолжился 1 час 30 минут и завершился со счётом 6:1, 2:6, 2:6.

Во втором матче на корт вышли Александр Шевченко и Август Хольмгрен.

Напомним, 14 сентября 2024 года сборная Казахстана по теннису начала матчевую встречу с командой Дании за попадание в основной раунд соревнований.

Программу 15 сентября откроют пары: Александр Недовесов/Бейбит Жукаев и Йоханнес Ингилдсен/Кристиан Сигсгаард. Затем планируются две одиночные встречи – Александр Бублик сразится с Августом Хольмгреном, а Александру Шевченко будет противостоять Эльмер Меллер.

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