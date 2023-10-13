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Казахстанские футболисты прилетели на ответственный матч в Данию

Футбол Приезд Дания Фото: Instagram/kff_team
Сборная Казахстана по футболу прибыла в Копенгаген для встречи с командой Дании в рамках игр отборочного цикла к Чемпионату Европы 2024 года, сообщает Zakon.kz.

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За день до матча подопечные Магомеда Адиева проведут открытую тренировку для прессы, затем состоится пресс-конференция с участием наставника нашей сборной и одного из игроков казахстанской дружины. Поединок запланирован в ночь с 14 на 15 октября. Начало – в 00:45 по времени Астаны.

Перед выездом в Данию с футболистами нашей дружины встретился президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов, который дал напутствие игрокам в столь ценном и важном поединке.


Команда Казахстана перед вылетом в Копенгаген провела УТС на Центральном стадионе Алматы.  

Несомненно, хозяева поля помнят о первом сенсационном поражении на "Астане Арене" 26 марта этого года и постараются взять реванш. Тем более датчанам также необходимо набирать три очка для попадания на Евро-2024. 

К этому часу казахстанский коллектив в турнирной таблице подгруппы H имеет 12 очков и располагается на 4-й строчке. Лидерами являются Словения и Дания: у них по 13 баллов. На третьей позиции размещается Финляндия (12), замыкают таблицу Северная Ирландия (3) и Сан-Марино (0).

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