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Алга Жанибек: казахстанский боксер Жанибек Алимханулы готовится отстоять свои титулы

Алга Жанибек: казахстанский боксер Жанибек Алимханулы готовится отстоять свои титулы Фото: Instagram.com/janibek_alimkhanuly/
Жанибек Алимханулы прибыл на арену для боя с Винченцо Гуальтьери за титулы WBO и IBF, сообщает Zakon.kz

Совсем скоро в Розенберге (США, штат Техас) начнется бой между чемпионом мира в среднем весе по версии WBO казахстанцем Жанибеком Алимханулы (14-0, 9 КО) и немцем Винченцо Гуальтьери (21-0-1, 7 КО), владеющим поясом IBF.

Жанибек или как называют его некоторые поклонники - QAZAQ STYLE уже готов выйти на ринг.  

По информации Telegram-канала Спорт Шредингера, Жанибек выйдет на ринг после 8:30. Сейчас в прямом эфире показывают другие бои.

Ранее сообщалось, что последний бой Алимханулы провел в мае, когда нокаутировал во втором раунде канадского боксера Стивена Батлера (32-4-1, 26 КО).


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