Алга Жанибек: казахстанский боксер Жанибек Алимханулы готовится отстоять свои титулы

Жанибек Алимханулы прибыл на арену для боя с Винченцо Гуальтьери за титулы WBO и IBF, сообщает Zakon.kz

Совсем скоро в Розенберге (США, штат Техас) начнется бой между чемпионом мира в среднем весе по версии WBO казахстанцем Жанибеком Алимханулы (14-0, 9 КО) и немцем Винченцо Гуальтьери (21-0-1, 7 КО), владеющим поясом IBF.

Жанибек или как называют его некоторые поклонники - QAZAQ STYLE уже готов выйти на ринг.

По информации Telegram-канала Спорт Шредингера, Жанибек выйдет на ринг после 8:30. Сейчас в прямом эфире показывают другие бои.

Ранее сообщалось, что последний бой Алимханулы провел в мае, когда нокаутировал во втором раунде канадского боксера Стивена Батлера (32-4-1, 26 КО).



