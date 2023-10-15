Алга Жанибек: казахстанский боксер Жанибек Алимханулы готовится отстоять свои титулы
Фото: Instagram.com/janibek_alimkhanuly/
Жанибек Алимханулы прибыл на арену для боя с Винченцо Гуальтьери за титулы WBO и IBF, сообщает Zakon.kz
Совсем скоро в Розенберге (США, штат Техас) начнется бой между чемпионом мира в среднем весе по версии WBO казахстанцем Жанибеком Алимханулы (14-0, 9 КО) и немцем Винченцо Гуальтьери (21-0-1, 7 КО), владеющим поясом IBF.
Жанибек или как называют его некоторые поклонники - QAZAQ STYLE уже готов выйти на ринг.
По информации Telegram-канала Спорт Шредингера, Жанибек выйдет на ринг после 8:30. Сейчас в прямом эфире показывают другие бои.
Ранее сообщалось, что последний бой Алимханулы провел в мае, когда нокаутировал во втором раунде канадского боксера Стивена Батлера (32-4-1, 26 КО).
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