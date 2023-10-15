Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Капитан "Астаны" Алексей Луценко стал победителем "Тура Турции-2023"

Велоспорт Турции Победа Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam
Лидер Astana Qazaqstan Team Алексей Луценко выиграл веломногодневку "Тур Турции" по итогам общего зачета. Казахстанец стал чемпионом турецких состязаний, показав лучшее время по сумме 8 этапов, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канале Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

8-й заключительный этап прошел между городами Стамбул и Султанахмет протяженностью 130,5 км, был спринтерским. Данную гонку выиграл лучший спринтер этих соревнований, бельгиец Яспер Филипсен. За ним финишную черту пересек представитель "Астаны" Киис Бол (Голландия).

А в генеральной классификации "Тур Турции" не было равных нашему Алексею Луценко. 4-кратный чемпион Азиатских игр красовался на высшей ступени пьедестала почета, надев майку лидера нынешнего сезона турецкой веломногодневки. 

Велоспорт Победа Луценко

Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam

В призовую тройку сумел втиснуться еще один член казахстанской дружины, колумбийский гонщик Харольд Техада. На второй строчке турецких баталий оказался немец Бен Звиехофф. 

Надо отметить, что Алексей Луценко на данных соревнованиях захватил лидерство после победы на третьем королевском этапе и не дал никому отобрать титул победителя до конца "Тура Турции".

Читайте также

игроки "Барыс"
"Барыс" уступил "Металлургу" в овертайме первенства КХЛ
Уэльс – Хорватия
Испания и Хорватия должны побеждать в гостях
Жанибек Алимханулы
Жанибек Алимханулы поблагодарил Токаева за поздравление с победой в бою
Куандык Шынасилов
Astana Qazaqstan Team
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
гроза
Снег, туман и сильный ветер: синоптики выпустили штормовое предупреждение на 15 октября
задержание
Карагандинца задержали за призыв убивать русских в Казахстане
Правила снятия предпринимателями наличных денег с банковских счетов изменили в Казахстане
В правила снятия предпринимателями наличных денег с банковских счетов внесли изменения
авто
Смерть мобилографа группы "Ирина Кайратовна" прокомментировали в полиции
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления