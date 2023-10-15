Капитан "Астаны" Алексей Луценко стал победителем "Тура Турции-2023"

Лидер Astana Qazaqstan Team Алексей Луценко выиграл веломногодневку "Тур Турции" по итогам общего зачета. Казахстанец стал чемпионом турецких состязаний, показав лучшее время по сумме 8 этапов, сообщает Zakon.kz.

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8-й заключительный этап прошел между городами Стамбул и Султанахмет протяженностью 130,5 км, был спринтерским. Данную гонку выиграл лучший спринтер этих соревнований, бельгиец Яспер Филипсен. За ним финишную черту пересек представитель "Астаны" Киис Бол (Голландия).

А в генеральной классификации "Тур Турции" не было равных нашему Алексею Луценко. 4-кратный чемпион Азиатских игр красовался на высшей ступени пьедестала почета, надев майку лидера нынешнего сезона турецкой веломногодневки.





Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam

В призовую тройку сумел втиснуться еще один член казахстанской дружины, колумбийский гонщик Харольд Техада. На второй строчке турецких баталий оказался немец Бен Звиехофф.

Надо отметить, что Алексей Луценко на данных соревнованиях захватил лидерство после победы на третьем королевском этапе и не дал никому отобрать титул победителя до конца "Тура Турции".