Российский тренер по футболу предупредил об опасности алкоголя

Тренер московского "Торпедо" по физической подготовке Филипп Арзамазов рассказал об опасности алкоголя, сообщает Zakon.kz.

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Футбольный специалист заявил, что алкоголь в любых дозировках – это этиловый спирт.



"Безопасных доз этилового спирта не существует. Есть только определенная толерантность к яду. Но в любом случае это яд", – цитирует Армазова "Спорт-Экспресс".

Также он подчеркнул, что сложнее выпить мало, чем не пить вообще.

По мнению тренера, нужно менять психологию молодого поколения футболистов. Он добавил, что является приверженцем Тома Брэди, который играл до 45 лет и не употреблял алкоголь.