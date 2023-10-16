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Семь европейских сборных гарантировали себе путевки на Евро-2024 по футболу

Футбол Отбор Евро-2024 Фото: Instagram/EURO2024
Если Германия попала в этот список заранее, как хозяйка-организатор европейского первенства 2024 года, то остальные шесть команд заработали путевки по итогам отборочных матчей, которые прошли в минувшие выходные, сообщает Zakon.kz.

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К данному часу помимо Германии, чемоданы могут готовить Бельгия, Франция, Португалия, Испания, Турция и Шотландия. В подгруппе A, Испания за счет гостевой победы над Норвегией – 1:0, набрала 15 очков и вышла на первое место, обогнав Шотландию по личным встречам. В группе D, Турция на своей арене обыграла Латвию – 4:0, и с 16 баллами стала лидером.


Немного ранее, право принять участие в чемпионате Европы-2024 получили Франция, Португалия и Бельгия. 

Остальные европейские сборные все еще продолжают борьбу на поездку в Германию, среди которых и казахстанская дружина. Подопечные Магомеда Адиева после гостевого поражение датчанам – 1:3, немного ухудшили свои позиции в турнирной таблице, однако все еще сохраняют теоретические шансы попасть на Евро-2024. 


Сборная Казахстана после семи туров отборочного цикла в подгруппе H, располагается на 4-ой строчке, с активом 12 очков. Впереди нас Словения и Дания, набравшие по 16 баллов. На третьей позиции Финляндия (12), замыкают таблицу Северная Ирландия (6) и Сан-Марино (0).

В 8-м туре казахстанская дружина сыграет еще один ответственный матч, на выезде с командой Финляндией. Данный поединок пройдет 17 октября в Хельсинки, и начнется в 22:00 по времени Астаны. Финский коллектив в прошедшем туре в гостях с крупным счетом проиграл Словении – 0:3. 

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