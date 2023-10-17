Казахстан одержал победу над Финляндией

17 октября в Хельсинки сборная Казахстана сыграла с Финляндией в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу, сообщает Zakon.kz.

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Первый гол на 28 минуте забил финский футболист Тейлор Роберт. Он открыл счет со штрафного. Игра была напряженная. Однако первый тайм закончился в пользу соперников казахстанской сборной. Второй тайм вновь начался с атаки финов. Однако казахстанцам удалось прибрать мяч к ногам. Между тем, сравнять счет полузащитнику Бахтиеру Зайнутдинову удалось лишь на 77 минуте, гол он забил во время пенальти.

Затем на 90 минуте Зайнутдинов головой поразил дальний угол ворот соперников и обеспечил победу Казахстану в данном матче.

Встреча закончилась со счетом 2-1 в пользу сборной Казахстана.

Сборной Казахстана в отборе на Евро-2024 осталось провести две игры: 17 ноября – с Сан-Марино, 21 ноября – со Словенией.