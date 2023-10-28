Непредсказуемые битвы в Уфе и Новосибирске

Olimpbet предлагает аналитику к самым интересным матчам субботы в КХЛ.

"Салават Юлаев" (Уфа) – "Динамо" (Москва). 28 октября, 17:30 (время Астаны)



Ближе к середине "регулярки" и уфимцы, и москвичи выглядят все более уверенно. "Динамовцы" – так и вовсе уже возглавили турнирную таблицу дивизиона Тарасова и стали одними из лидеров Запада.

"Салавату Юлаеву" вроде бы до вершин Восточной конференции пока далеко. Хотя пары-тройки успешно проведенных матчей клубу из Башкортостана вполне может хватить, чтобы оказаться выше многих конкурентов.

Представляя разные конференции, СЮ и "Динамо" встречались в "регулярке" всего два раза. Примечательно, что оба матча прошлого сезона между ними завершились победами хозяев с одинаковым счетом 3:2.

Такой результат – вообще самый популярный во взаимоотношении соперников. Их матчи отличаются особым упорством, а победителя предсказать зачастую не представляется возможным.

Вот и в ближайшей игре эксперты Olimpbet видят шансы обеих команд на благоприятный исход абсолютно равными. Победитель матча: "Салават Юлаев" – 1.9, "Динамо" (Москва) – 1.9. Кроме того, самый популярный букмекер Кахастана верит, что и на этот раз будет заброшено не менее пяти шайб: Тот (4.5) М – 2.07, Б – 1.75.

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Фото: Olimpbet

"Сибирь" (Новосибирск) – ЦСКА (Москва). 28 октября, 16:30

В предыдущем сезоне противники обменялись уверенными гостевыми победами, причем ЦСКА выиграл в Новосибирске "всухую", забросив хозяевам три безответные шайбы.

В "регулярке"-2023/24 "армейская" оборона все так же крепка, надежна и по пропущенным голам занимает третье место во всей лиге. С нападением у москвичей все тоже неплохо. По заброшенным шайбам ЦСКА идет опять же третьим в КХЛ.

Что касается "Сибири", то ее статистические показатели куда более скромнее "армейских". Но вот чего точно не занимать "снеговикам", так это характера и воли к победе.

Из недавней выездной серии по маршруту Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург новосибирцы вернулись с шестью очками. Они обыграли "Торпедо" по буллитам (5:4 Б), "Ак Барс" в овертайме (3:2 ОТ), а победа над "Автомобилистом" уместилась в основное время, но оказалась при этом волевой – 3:1.

Думается, и действующему обладателю Кубка Гагарина не стоит рассчитывать на легкую прогулку в игре с коллективом Дэвида Немировски, хотя аналитики Olimpbet и считают москвичей явными фаворитами встречи в Новосибирске. Победитель матча: "Сибирь" – 2.55, ЦСКА – 1.51. Правда, даже победа ЦСКА с форой (-1.5) имеет уже достаточно серьезный кэф 2.49.

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