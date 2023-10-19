Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Украинская футболистка забила два автогола за пять минут

Футбол ЛЧ 2 автогола Фото: Instagram/wchampionsleague
Курьезная ситуация произошла во время матча квалификационного раунда женской Лиги чемпионов по футболу между украинской "Ворсклой" и итальянской "Ромой". За пять финальных минут украинская футболистка Яна Котик забила два гола в свои ворота, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе"!

Матч начинался не так уж и плачевно для украинской команды. Гости забили всего лишь один мяч в первом тайме, отличилась нападающая Эвелин Винс. Но после перерыва голы посыпались, как из рога изобилия.

Сначала хозяйки поля восстановили равновесие благодаря Николь Козловой. Затем забивали только итальянки, голы оформили Барбара Латорре и Лючия Ди Гульельмо (дубль).


При счете 1:4 в пользу "Ромы" защитница "Ворсклы" Яна Котик дважды отправила мяч в собственные ворота (83-я и 88-я минуты). Встреча завершилась разгромом украинского коллектива со счетом 6:1.

После двух матчей итальянки празднуют успех: с суммарным счетом 9:1 они вошли в список 16 команд, которые будут участвовать в групповом этапе женской Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Жеребьевка этой стадии пройдет 19 октября. Клубы разбиты на четыре корзины, по четыре команды в каждой.

Матчи группового раунда состоятся с 14 ноября по 31 января. По две лучшие команды из каждого квартета выйдут в четвертьфинал. Финал женской лиги примет испанский стадион "Сан-Мамес" (Бильбао) в мае 2024 года.

Ранее забившего на 95-й минуте гол в Лиге чемпионов вратаря назвали "святым".

Читайте также

Уральское дерби и битва лидера Запада с чемпионом лиги
Уральское дерби и битва лидера Запада с чемпионом лиги
Тренер футбольной сборной Казахстана установил исторический рекорд
Тренер футбольной сборной Казахстана установил исторический рекорд
Болельщики из Казахстана едут на турнир UFC 294 вместе с Olimpbet
Болельщики из Казахстана едут на турнир UFC 294 вместе с Olimpbet
Куандык Шынасилов
Лига Чемпионов Украина
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мальчик и девочка
Я тебя не понимаю: почему казахский язык до сих пор знают не все казахстанцы и при чем здесь экономика
Ерке Есмахан показала "сумку в роддом" от Raim
Ерке Есмахан показала "сумку в роддом" от Raim
Примадонна возвращается: Алла Пугачева пакует чемоданы
Примадонна возвращается: Алла Пугачева пакует чемоданы
Казахстан кино прокат
Скандал с прокатом фильма "Міржақып. Оян, Қазақ" прокомментировала Балаева
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления