Украинская футболистка забила два автогола за пять минут
Фото: Instagram/wchampionsleague
Курьезная ситуация произошла во время матча квалификационного раунда женской Лиги чемпионов по футболу между украинской "Ворсклой" и итальянской "Ромой". За пять финальных минут украинская футболистка Яна Котик забила два гола в свои ворота, сообщает Zakon.kz.
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Матч начинался не так уж и плачевно для украинской команды. Гости забили всего лишь один мяч в первом тайме, отличилась нападающая Эвелин Винс. Но после перерыва голы посыпались, как из рога изобилия.
Сначала хозяйки поля восстановили равновесие благодаря Николь Козловой. Затем забивали только итальянки, голы оформили Барбара Латорре и Лючия Ди Гульельмо (дубль).
При счете 1:4 в пользу "Ромы" защитница "Ворсклы" Яна Котик дважды отправила мяч в собственные ворота (83-я и 88-я минуты). Встреча завершилась разгромом украинского коллектива со счетом 6:1.
После двух матчей итальянки празднуют успех: с суммарным счетом 9:1 они вошли в список 16 команд, которые будут участвовать в групповом этапе женской Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Жеребьевка этой стадии пройдет 19 октября. Клубы разбиты на четыре корзины, по четыре команды в каждой.
Матчи группового раунда состоятся с 14 ноября по 31 января. По две лучшие команды из каждого квартета выйдут в четвертьфинал. Финал женской лиги примет испанский стадион "Сан-Мамес" (Бильбао) в мае 2024 года.
Ранее забившего на 95-й минуте гол в Лиге чемпионов вратаря назвали "святым".
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