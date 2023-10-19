Украинская футболистка забила два автогола за пять минут

Курьезная ситуация произошла во время матча квалификационного раунда женской Лиги чемпионов по футболу между украинской "Ворсклой" и итальянской "Ромой". За пять финальных минут украинская футболистка Яна Котик забила два гола в свои ворота, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе"!

Матч начинался не так уж и плачевно для украинской команды. Гости забили всего лишь один мяч в первом тайме, отличилась нападающая Эвелин Винс. Но после перерыва голы посыпались, как из рога изобилия.





Сначала хозяйки поля восстановили равновесие благодаря Николь Козловой. Затем забивали только итальянки, голы оформили Барбара Латорре и Лючия Ди Гульельмо (дубль).



