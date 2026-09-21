Голландская футболистка Ступ забила невероятный гол с 80 метров

В минувшие выходные в чемпионате Нидерландов по футболу среди женщин зрители смогли увидеть ошеломляющий по дальности гол. Футболистка поразила ворота соперничающей команды с 80 метров, сообщает Zakon.kz.

Эта история произошла во время матча между командами "Аякс" и АЗ, где клуб из Амстердама разгромил гостей со счетом 5:1, но получил гол в свои ворота с расстояния 80 метров.

На 69-й минуте встречи защитник АЗ Моди Ступ сделала длинный пас вперед из-за пределов своей штрафной площади с целью вывести на ударную позицию свою партнершу.

Однако у кожаного снаряда были свои планы: он перелетел через всех, включая вратаря "Аякса", и оказался в сетке ворот.

Een goal vanaf 80(!) meter🤯 https://t.co/Sb6zwrqb3M — ESPN NL (@ESPNnl) September 19, 2026

Но здесь надо также признать ошибку голкипера Фемке Лифтинг, которая далеко ушла от своих ворот и не успела среагировать на траекторию круглого мяча.

Этот гол не имел особого значения для игроков "Аякса", которые до этого забили четыре раза, а впоследствии Надин Нордам установила окончательный счет – 5:1.

После этого матча обе команды набрали по 12 очков и делят второе и третье место в таблице женской Эредивизи.

А накануне в Мадриде состоялось дерби испанских футбольных грандов – "Атлетико" и "Реала".