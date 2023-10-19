Валерий Непомнящий высоко оценил сборную Казахстана по футболу

Известный советский и российский футбольный тренер Валерий Непомнящий поделился впечатлениями от игры сборной Казахстана в квалификационном раунде Евро-2024, сообщает Zakon.kz.

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По информации Legalbet, известный специалист, который запомнился своими достижениями еще в начале 1990-х, высоко оценил последние матчи сборной Казахстана на пути к Евро-2024.



"Смотрел последние две игры Казахстана. Можно с уверенностью сказать, что сейчас Казахстан творит историю. Одерживают победы над такими соперниками... Работа на пять с плюсом. Если по десятибалльной шкале, то десять. Но есть сомнения по поводу их окончательного попадания на Евро. В футболе все может быть". Валерий Непомнящий

Валерию Непомнящему в августе 2023 года исполнилось 80 лет. Его тренерская слава пришлась на начало 90-х годов, когда он возглавил сборную Камеруна. С африканской командой он сначала прошел отбор к ЧМ-1990 в Италии, а на самом мундиале камерунцы в первом же матче сотворили сенсацию. Благодаря голу Франсуа Омам-Бийика они обыграли действующих чемпионов мира, аргентинцев, во главе с легендарным Диего Марадоной.





Далее камерунцы обошли Румынию – 2:1, в третьем туре уступили сборной СССР – 0:4 и с первого места вышли в 1/8 финала. Там подопечные Непомнящего обыграли Колумбию – 2:1. Лишь в 1/4 финала ЧМ-1990 камерунцы в упорной борьбе проиграли Англии со счетом 2:3.

Команда Камеруна стала первой африканской сборной, которой удалось дойти до четвертьфинала чемпионата мира. В память об этом достижении в столице Камеруна Яунде назвали улицу в честь Валерия Непомнящего.

Ранее сборная Казахстана одержала историческую победу над Финляндией, обыграв финскую сборную на ее поле со счетом 2:1.