Тренер сборной Казахстана по футболу прокомментировал поражение от Армении

Исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной Казахстана Руслан Балтиев поделился впечатлениями после проигрыша в товарищеской игре против Армении (1:2), сообщает Zakon.kz.

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Со слов и.о. тренера, претензий к игрокам нет, ошибки были, но все играли с самоотдачей.

"Ни к одному футболисту сборной Казахстана мы не можем предъявить претензии по самоотдаче. Да, были какие-то ошибки, но все выложились по максимуму. В двух эпизодах потеряли концентрацию и не реализовали свои моменты. Думаю, можно так коротко оценить результат сегодняшней игры", – сказал Балтиев.

По его мнению, нельзя все списывать на невезение – есть и моменты, где недоиграли.

"Создавали достаточно голевых моментов, но не реализовали. Не хочется это все списывать на невезение. Может быть, где-то не хватило мастерства, где-то не повезло".

Балтиев также считает, что у наших молодых футболистов большое будущее.

"У нас есть группа молодых футболистов, которые играют и, как мы видим на сегодняшний день, имеют большое будущее. Можем проверить в таких матчах, на каком уровне они находятся", – заключил и.о. тренера сборной.

Матч между Казахстаном и Арменией состоялся в Ереване в ночь на 8 июня.