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Одноклубники Роналду сделали ему подарок в честь нового рекорда

Футбол Презент для Роналду Фото: Instagram/alnassr_fc
Игроки саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" празднично встретили возвращение своего лидера Криштиану Роналду после его недавних успехов и рекордов в отборочном цикле Евро-2024, сообщает Zakon.kz.

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В начале тренировочного процесса, который прошел накануне, футболисты "Аль-Насра" подарили Роналду торт, где были нарисованы последние результаты португальского форварда. Это 40 забитых голов в нынешнем году и 127 мячей за сборную Португалии.

Как известно, Роналду за последние два матча отборочного раунда Евро-2024 забил 4 мяча и обновил свой рекорд лучшего бомбардира в истории сборных – 127. В этой гонке он опережает иранца Али Даеи на 18 мячей и аргентинскую звезду Лионеля Месси на 21. Плюс к этому, Криштиану в 2023 году оформил 40 голов в майке национальной сборной и саудовского ФК "Аль-Наср".

Футбол Включение Академию

Фото: Instagram/cristiano

Вдобавок ко всему, администрация саудовского коллектива распространила радостную весть о сыне Роналду. 13-летний Криштиану Роналду-младший 19 октября был включен в состав команд "Аль-Насра" (U-13 и U-15). Юный футболист, как и отец, будет выступать под 7-м номером. Его дебют в команде пройдет спустя день после презентации в рамках открытия юниорского первенства среди футболистов U-13.

Тем временем Роналду-старший готовится к очередным играм чемпионата Саудовской Аравии. "Аль-Наср", который сейчас идет на третьей позиции турнирной таблицы, 21 октября примет на своей арене команду "Дхамк".

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