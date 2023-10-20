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Министр спорта раскритиковал слабую подготовку казахстанских атлетов к Азиаде

Министр спорта раскритиковал плохую подготовку казахстанских спортсменов к Азиаде Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК
Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев критически высказался о физическом состоянии и уровне подготовки казахстанских борцов, оценивая их выступление на Азиатских играх, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщили в пресс-службе Министерства туризма и спорта РК 20 октября, ведомство начало исполнять поручение президента Касым-Жомарта Токаева и принимать отчеты федераций по разным видам спорта, оценивая результаты завершившихся в Китае Азиатских игр.

Первой свой отчет представила федерация греко-римской, вольной и женской борьбы. Ее представители доложили об итогах выступления борцов. При этом главный тренер по греко-римской борьбе Юрий Мельниченко встречу с министром проигнорировал.


"Министр туризма и спорта сделал замечание по этому поводу руководству федерации и отметил неудовлетворительное выступление наших атлетов. Он особо подчеркнул слабую функциональную и физическую подготовку спортсменов", – отметили в пресс-службе Минспорта.

Ермек Маржикпаев указал, что казахстанские борцы "первый период борются, а во втором уже выдыхаются". Он раскритиковал федерацию борьбы за отсутствие индивидуальных программ подготовки спортсменов и поручил создать пул потенциальных медалистов Олимпиады-2024.

Отчет федерации водных видов спорта министра также не удовлетворил. Он отметил, что женская сборная по водному полу удовольствовалась "бронзой", выполнив программу-минимум, хотя перед ней стояла задача завоевать второе место. А мужская сборная, которая до этого неоднократно брала "золото" Азиатских игр, не прошла в финал и также в итоге обошлась "бронзой", потеряв право на участие в Олимпиаде 2024 года.

Зато выступления казахстанских пловцов Ермек Маржикпаев оценил как удовлетворительные. Спортсмены выполнили план, который перед ними ставили, и завоевали две медали Азиады. Главный тренер казахстанской сборной Илья Гусаков пояснил, что средний возраст членов команды – 16-17 лет, и на молодых пловцов сейчас возлагают большие надежды.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев высказался о выступлении казахстанских спортсменов на Азиатских играх и отметил, что результаты могли быть лучше.

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