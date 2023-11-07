Ермек Маржикпаев жестко раскритиковал выступления двух сборных на Азиаде

Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев провел встречу с руководителями и тренерским штабом федераций фехтования и таэквондо. Он жестко раскритиковал выступления обеих сборных на Азиатских играх в Ханчжоу, сообщает Zakon.kz.

Об этом 7 ноября 2023 года рассказали в пресс-службе Минтуризма:

"В ходе приема представители данных видов подвели итоги выступления наших спортсменов на Азиатских играх, а также ознакомили с планами подготовки к Олимпиаде 2024. Ермек Маржикпаев назвал выступления обеих сборных в Ханчжоу посредственными и отметил, что руководителям федераций не удалось выполнить свои обязательства, данные перед стартом соревнований".

Сборная по фехтованию на Азиатских играх добыла в общую копилку "серебро" и две "бронзы", тогда как перед началом было обещано "золото и "бронза". Задачей таэквондистов было завоевать "золото", "серебро" и две "бронзы", однако в итоге из Ханчжоу они привезли только две бронзовые медали.

Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

В конце встречи министр поручил всесторонне проанализировать результаты и прошедший процесс подготовки к Азиаде, проработать все ошибки.

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Главная краткосрочная задача перед сборными по фехтованию и таэквондо – это получение лицензий на главные старты четырехлетия.

"Как мы видим, на Азиатских играх данные две сборные не смогли особо порадовать наших болельщиков. Впереди Париж. В оставшиеся восемь месяцев нужно усилить подготовку спортсменов и получить столь важные путевки на предстоящую Олимпиаду", – сказал Ермек Маржикпаев.

Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

Стоит отметить, что представители федерации фехтования дали обязательство завоевать пять лицензий на участие в соревнованиях в Париже, а сборная по таэквондо должна получить две лицензии.

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Ранее Ермек Маржикпаев заявил, что на Азиатских играх в Ханчжоу сборная Казахстана по гребным видам спорта показала неоднозначные результаты. Подробнее здесь.

Азиатские игры проходили с 23 сентября по 8 октября 2023 года в Ханчжоу. В рамках Игр был разыгран 481 медальный комплект в 61 дисциплине.