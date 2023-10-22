Футбольный Шымкент в ожидании первого чемпионства

Olimpbet дает расклады на матч "Ордабасы" – "Шахтер" и организует для болельщиков шикарный матчдей с развлекательной программой и призами.

"Ордабасы" (Шымкент) – "Шахтер" (Караганда). 22 октября, 19:00 (время Астаны)

Центральный матч 25-го тура Olimpbet-Чемпионат Казахстана необычайно важен для обеих команд. "Ордабасы" достаточно набрать всего одно очко, чтобы впервые в своей истории стать сильнейшим клубом страны.

"Шахтеру" же ни в коем случае нельзя проигрывать – иначе "горняки" всерьез рискуют вылететь в Первую лигу. А ведь карагандинцы – единственные, кто принимал участие во всех без исключения чемпионатах Казахстана высшего дивизиона.

Нет никаких сомнений, аншлаг на стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова в Шымкенте гарантирован, и при переполненных трибунах хозяева наверняка постараются победить при красивой игре.

Встреча первого круга сезона-2023, состоявшаяся 9-го марта в Караганде, завершилась крупным поражением "Шахтера" со счетом 1:4. Повторная победа над "горняками" или даже ничейный исход в противостоянии с ним впервые сделает шымкентцев чемпионами.

Эксперты Olimpbet верят, что "Ордабасы" добьется поставленной цели: П1 – 1.33, Х – 4.7, П2 – 9.5. Кроме того, самый щедрый букмекер страны полагает, что хозяевам по силам будет забить в ворота гостей не менее двух голов: "Ордабасы" (1.5) бол – 1.6.

А с 17:00 отличное настроение болельщиков на стадионе будет поддерживать букмекер №1 в Казахстане Olimpbet. Он подготовил насыщенную развлекательную программу с розыгрышем смартфона и выступлением Ерболата Кудайбергенова. Не пропустите матч, который может стать историческим для футбольного Шымкента!