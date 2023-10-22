Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Футбольный Шымкент в ожидании первого чемпионства

ставки на спорт Фото: Olimpbet
Olimpbet дает расклады на матч "Ордабасы" – "Шахтер" и организует для болельщиков шикарный матчдей с развлекательной программой и призами.

"Ордабасы" (Шымкент) – "Шахтер" (Караганда). 22 октября, 19:00 (время Астаны)

Центральный матч 25-го тура Olimpbet-Чемпионат Казахстана необычайно важен для обеих команд. "Ордабасы" достаточно набрать всего одно очко, чтобы впервые в своей истории стать сильнейшим клубом страны.

"Шахтеру" же ни в коем случае нельзя проигрывать – иначе "горняки" всерьез рискуют вылететь в Первую лигу. А ведь карагандинцы – единственные, кто принимал участие во всех без исключения чемпионатах Казахстана высшего дивизиона.

Нет никаких сомнений, аншлаг на стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова в Шымкенте гарантирован, и при переполненных трибунах хозяева наверняка постараются победить при красивой игре.

Встреча первого круга сезона-2023, состоявшаяся 9-го марта в Караганде, завершилась крупным поражением "Шахтера" со счетом 1:4. Повторная победа над "горняками" или даже ничейный исход в противостоянии с ним впервые сделает шымкентцев чемпионами.

Эксперты Olimpbet верят, что "Ордабасы" добьется поставленной цели: П1 – 1.33, Х – 4.7, П2 – 9.5. Кроме того, самый щедрый букмекер страны полагает, что хозяевам по силам будет забить в ворота гостей не менее двух голов: "Ордабасы" (1.5) бол – 1.6.

А с 17:00 отличное настроение болельщиков на стадионе будет поддерживать букмекер №1 в Казахстане Olimpbet. Он подготовил насыщенную развлекательную программу с розыгрышем смартфона и выступлением Ерболата Кудайбергенова. Не пропустите матч, который может стать историческим для футбольного Шымкента!

Читайте также

Ислам Махачев назвал своего следующего соперника
Ислам Махачев назвал своего следующего соперника
Ислам Махачев нокаутировал Алекса Волкановски
Ислам Махачев нокаутировал Алекса Волкановски и защитил титул в легком весе
Хамзат Чимаев одержал победу над Камару Усманом
Хамзат Чимаев одержал победу над Камару Усманом
Елена Беляева
Караганда Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Максим Галкин покинул Израиль
Максим Галкин покинул Израиль
Примадонна возвращается: Алла Пугачева пакует чемоданы
Примадонна возвращается: Алла Пугачева пакует чемоданы
Астролог рассказала, кому повезет в деньгах в грядущем ноябре
Астролог открыл секрет, кому повезет в деньгах в грядущем ноябре
Ислам Махачев назвал своего следующего соперника
Ислам Махачев назвал своего следующего соперника
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления