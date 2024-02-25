Кому достанется первый трофей футбольного сезона в Казахстане?

Аналитику на матч за Olimpbet-Суперкубок между "Ордабасы" и "Тоболом" дает букмекер №1 в Казахстане.

"Ордабасы" (Шымкент) – "Тобол" (Казахстан). 25 февраля, 18:00 (время Астаны)

Впервые в истории казахстанского футбола один из его главных трофеев будет разыгран за пределами страны: матч за Olimpbet-Суперкубок РК состоится в турецкой Анталье.

Причем всего за четыре дня до этой встречи ее участники там же соперничали между собой в финале зимнего турнира ПФЛК. И тогда они настолько не желали открываться друг другу, что застегнулись на все пуговицы и не забили ни одного мяча. Победителя выявили только в серии пенальти.

11-метровые удары успешнее выполнили футболисты "Ордабасы", взяв своеобразный реванш за поражение в решающем матче Кубка Казахстана 2023 года. Но его вряд ли можно считать полноценным. Вот если шымкентцы завоюют Olimpbet-Суперкубок, то месть "Тоболу" за проигранный кубковый финал можно будет считать состоявшейся.

В межсезонье обе команды серьезно видоизменили составы, но пока ведущие роли в клубах из Шымкента и Костаная по-прежнему исполняют те, кто делал погоду прежде.

Кого же следует считать фаворитом предстоящего сражения? Если взглянуть на статистику прошлого сезона, то по ней сложно отдать кому-либо предпочтение. Команды встречались трижды, одержав по одной победе и еще раз сыграв вничью.

Преимущества своего поля не будет ни у одной из сторон. Даже в болельщиках вряд ли какой-либо из клубов получит серьезный перевес, так как матч состоится не просто на нейтральной территории, а вообще за пределами Казахстана.

Тем не менее эксперты Olimpbet полагают, что у "Ордабасы", который будет играть в Анталье в статусе номинального хозяина, шансов на завоевание трофея несравненно больше, чем у "Тобола": П1 – 1.53, Х – 4.23, П2 – 5.51. При этом самый популярный букмекер страны снова сомневается, что соперники пробьют "верх": Тот (2.5) М – 1.82, Б – 1.92.

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