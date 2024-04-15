"Байер" стал чемпионом Германии впервые в истории

14 апреля леверкузенский футбольный клуб "Байер" под руководством тренера Хаби Алонсо выиграл чемпионат Германии. Команда, которая была образована в 1904 году, впервые в своей истории надела золотые медали Бундеслиги, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Месси или Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Коллектив из Леверкузена досрочно выиграл чемпионат Германии, разгромив "Вердер" на своей арене со счетом 5:0 в рамках 29-го тура Бундеслиги.

Авторами чемпионских голов в составе "аптекарей" стали Виктор Бонифасе, Гранит Джака и Флориан Виртц (хет-трик).

Тем самым команда Хаби Алонсо гарантировала себе итоговое первое место в таблице Бундеслиги за пять недель до окончания сезона. "Фармацевты" впервые в своей истории стали чемпионами Германии. Ранее "Байер" пять раз брал "серебро" по итогам чемпионата.

Также стоит отметить, что клуб из Леверкузена прервал гегемонию знаменитой немецкой машины "Баварии" из 11 титулов подряд.

Что касается 42-летнего наставника "Байера" Хаби Алонсо, то он завоевал первый свой трофей в тренерской карьере.

🗯️ @XabiAlonso: "Das ist ein ganz besonderer Moment für den Verein. Nach 120 Jahren das erste Mal die Bundesliga zu gewinnen, das ist etwas ganz besonderes. Die Spieler sind top, sie sind eine Top-Mannschaft. Ich bin sehr stolz auf alle. Für mich ist es eine Ehre hier zu… pic.twitter.com/eAFEEUhurq — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) April 14, 2024

"Это очень особенный момент для клуба. Впервые за 120 лет выиграть Бундеслигу – это нечто особенное. Это топ-игроки и топ-команда. Я очень горжусь каждым. Для меня большая честь работать здесь". Хаби Алонсо

Таким образом, ФК "Байер" выполнил главную задачу нынешнего сезона, досрочно став чемпионами Германии. Однако подопечные Хаби Алонсо вряд ли остановятся на достигнутом.

Впереди у "аптекарей" еще два фронта, где они могут завоевать трофеи. 25 мая "Байер" сыграет в финале Кубка Германии. Плюс к этому, леверкузенская дружина также хочет добиться успеха в Лиге Европы УЕФА. Но для этого им нужно сначала 18 апреля пройти английский "Вест Хэм" в ответном матче 1/4 финала клубного евротурнира.