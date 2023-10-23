Казахстан завоевал первые награды на Азиатских Пара играх

Казахстанские атлеты завоевали первые медали Азиатских Пара игр в китайском Ханчжоу. Обладателями наград стали паралимпийцы-каноисты: у Бибарыса Спатая "серебро", а у Жаныл Балтабаевой и Максима Богатырева "бронза", сообщает Zakon.kz.

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Первую медаль соревнований заработала казахстанка Жаныл Балтабаева, которая заняла третье место в индивидуальной программе VL3 200 метров по пара каноэ. Впереди нее оказались параатлеты из Узбекистана и Китая.





Фото: Telegram/Madeniet_zhane_sport_ministrligi

После Жаныл среди мужчин отличился Бибарыс Спатай, который занял второе место по пара каноэ с результатом 43.601 секунды.

Еще одну бронзовую медаль казахстанской сборной принес Максим Богатырев, который замкнул тройку призеров по пара каноэ (58.479 секунды).

Казахстанские параатлеты в первый день состязаний уже завоевали три награды: одно "серебро" и две бронзы. Это позволило национальной сборной расположиться на восьмой строчке медального зачета. Лидер пара Азиады – Китай, у спортсменов из КНР 16 медалей.

21 октября паралимпийская сборная Казахстана прибыла на Азиатские Пара игры в китайский Ханчжоу и провела церемонию поднятия государственного флага.

