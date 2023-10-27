Алматинский "Кайрат" победил "Дифферданж" из Люксембурга в матче футзальной Лиги чемпионов

Дебютная игра основного раунда футзальной Лиги чемпионов против "Дифферданж" из Люксембурга закончилась победой нашего "Кайрата" со счетом 4:2, сообщает Zakon.kz.

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Матч состоялся в испанском городе Пальма-де-Майорка.

"Кайрат" – "Дифферданж" – 4:2 (3:1)

Голы: Турсагулов 6 (1:0), Деннис 10 (2:0), Алиссон 13 (3:2), Алиссон 38 (4:2) – Рубен Рейс 11 (2:1), Рохас 21 (3:2)

Ранее сообщалось, что матчи основного раунда Лиги чемпионов по футзалу пройдут с 26 по 29 октября. Лучшие три команды каждой из каждой групп получат путевки в элитный раунд.