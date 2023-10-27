Лидер "Кайрата" пропустит матч с "Халадашем" в Лиге чемпионов по футзалу

Алматинский футзальный клуб "Кайрат" не сможет рассчитывать на одного из своих основных защитников – Дугласа – в матче второго тура Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, сообщает Zakon.kz.

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Лидер алматинского коллектива не сможет помочь своей команде 27 октября в противостоянии с венгерским "Халадашем". Защитник "Кайрата" был удален накануне на встрече 1-го тура основного раунда Лиги чемпионов против люксембургского "Дифферданжа". В связи с этим Дуглас пропустит поединок с венграми. Несмотря на две желтые карточки, защитник все же внес свою лепту в стартовую победу чемпиона Казахстана – 4:2.

После завершенных игр первого тура "Кайрат" и другой фаворит подгруппы, испанская "Пальма", встали во главе турнирной таблицы, у них по три очка. 27 октября мы играем с "Халадашем", испанцы – с "Дифферданжем". Очная встреча "Кайрата" и "Пальмы" пройдет 29 октября.

К сожалению, второй наш клуб – рудненский "Аят", который также выступает в основном раунде Лиги чемпионов, потерпел вторую неудачу кряду. После того, как на старте нас огорчил "Олмиссум" из Хорватии – 3:2, далее последовало крупное поражение от португальского "Спортинга" – 1:6.

Теперь в заключительном туре 28 октября коллектив из Костанайской области встретится с командой из Украины "Хит". Наши будущие соперники лидируют в подгруппе №1, имея 4 балла наряду со "Спортингом".

В элитный раунд Лиги чемпионов УЕФА проходят по три команды из каждой подгруппы.