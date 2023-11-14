Битва грандов в Казани и дерби в Москве
Фото: Olimbet
Olimpbet дает расклады на самые интересные матчи вторника в КХЛ.
"Ак Барс" (Казань) – СКА (Санкт-Петербург). 14 ноября, 22:00 (время Астаны)
Составители календаря КХЛ сделали так, чтобы два "тяжеловеса" лиги, выступающие в разных конференциях, оба матча регулярного первенства провели с интервалом всего в две недели.
Первая встреча сезона между "Ак Барсом" и СКА, состоявшаяся 31 октября в Санкт-Петербурге, завершилась волевой победой гостей со счетом 3:2. Примечательно, что после удачно проведенной игры на берегах Невы казанцы успели потерпеть три поражения в "регулярке", лишившись лидерства на Востоке.
"Армейцы" же, напротив, два предыдущих матча в чемпионате выиграли, поднявшись на шестое место таблицы Запада.
Похоже, "Ак Барс" угодил в кризис, тогда как СКА – наоборот, из него, наконец, выбрался. Но можно ли считать команду Романа Ротенберга фаворитом в выездном противостоянии с коллективом старейшины тренерского цеха Зинэтулы Билялетдинова, ведь предыдущий визит питерских "армейцев" в Казань завершился для них неудачей – проигрышем 2:5?
Эксперты Olimpbet полагают, что на этот раз шансы соперников на благоприятный исход практически равны, отдавая лишь незначительное предпочтение хозяевам. Победитель матча: "Ак Барс" – 1.8, СКА – 2. При этом наиболее вероятный счет, согласно линии казахстанского букмекера № 1, ничья 2:2 с кэфом 8.25.
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Фото: Olimbet
"Спартак" (Москва) – "Динамо" (Москва). 14 ноября, 22:30
Не менее яркий матч вторника любителей хоккея ожидает и в Москве, где состоится столичное сражение "Спартака" и "Динамо". Земляки поочередно сменяют друг друга во главе таблицы Западной конференции, все дальше убегая от преследователей.
Сейчас вперед вырвались "бело-голубые", воспользовавшись осечкой "красно-белых" в Тольятти, где те уступили лидеру Востока "Ладе" (3:4 Б). Но "Спартак" может вернуться на верхнюю строчку, если победит в дерби.
Любопытно, что в минувшем сезоне "Спартак" с "Динамо" играли в этот же день, 14-го ноября. Та встреча годичной давности была неимоверно упорной и завершилась в пользу "спартачей" по буллитам (3:2 Б).
Успели соседи провести друг с другом один матч и в текущей "регулярке", а вот он уже принес убедительную победу "динамовцам" со счетом 6:3.
Аналитики Olimpbet не видят явного фаворита в дерби, считая, что шансы выиграть у номинальных выиграть чуть выше. Победитель матча: "Спартак" – 1.78, "Динамо" (Москва) – 2.03. А вероятность овертайма самым популярным букмекером Казахстана оценивается кэфом 4.1.
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