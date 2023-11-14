Битва грандов в Казани и дерби в Москве

Olimpbet дает расклады на самые интересные матчи вторника в КХЛ.

"Ак Барс" (Казань) – СКА (Санкт-Петербург). 14 ноября, 22:00 (время Астаны)





Составители календаря КХЛ сделали так, чтобы два "тяжеловеса" лиги, выступающие в разных конференциях, оба матча регулярного первенства провели с интервалом всего в две недели.





Первая встреча сезона между "Ак Барсом" и СКА, состоявшаяся 31 октября в Санкт-Петербурге, завершилась волевой победой гостей со счетом 3:2. Примечательно, что после удачно проведенной игры на берегах Невы казанцы успели потерпеть три поражения в "регулярке", лишившись лидерства на Востоке.





"Армейцы" же, напротив, два предыдущих матча в чемпионате выиграли, поднявшись на шестое место таблицы Запада.

Похоже, "Ак Барс" угодил в кризис, тогда как СКА – наоборот, из него, наконец, выбрался. Но можно ли считать команду Романа Ротенберга фаворитом в выездном противостоянии с коллективом старейшины тренерского цеха Зинэтулы Билялетдинова, ведь предыдущий визит питерских "армейцев" в Казань завершился для них неудачей – проигрышем 2:5?

Эксперты Olimpbet полагают, что на этот раз шансы соперников на благоприятный исход практически равны, отдавая лишь незначительное предпочтение хозяевам. Победитель матча: "Ак Барс" – 1.8, СКА – 2 . При этом наиболее вероятный счет, согласно линии казахстанского букмекера № 1, ничья 2:2 с кэфом 8.25. инстаграм-аккаунте Olimpbet завершается акция для самых наблюдательных подписчиков. Соберите фразу из слов-подсказок от Деда Мороза и выиграйте призы, не дожидаясь Нового года!

Фото: Olimbet