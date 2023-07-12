Возьмет ли Жабер реванш у Рыбакиной на Уимблдоне
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Онс Жабер (Тунис) – Елена Рыбакина (Казахстан). 18:30 (время Астаны)
Повторением прошлогоднего финала станет для Елены Рыбакиной матч 1/4. На Уимблдоне-2022 казахстанка обыграла представительницу Туниса в трех сетах (3:6, 6:2, 6:2) и стала чемпионкой, выиграв свой первый турнир "Большого шлема". И теперь с этой же соперницей Елена будет биться за выход в полуфинал Уимблдона-2023.
В предыдущем круге Жабер, занимающая шестое место в рейтинге WTA, не испытала никаких проблем с чешкой Петрой Квитовой, разгромив ее со счетом 6:0, 6:3. За четыре круга в Лондоне она отдала лишь одну партию, это произошло в матче с канадкой Бьянкой Андрееску в 1/16.
Нынешний сезон у представительницы Туниса выдался непростым, ей пришлось перенести операцию. На старте Уимблдона мало кто вообще верил, что теннисистка дойдет так далеко. Жабер приняла участие в травяных турнирах в Берлине и Истборне, где вылетела в первом и втором круге, соответственно, показав весьма посредственную игру против низкорейтинговых соперниц.
Но "баранка", которую она повесила в Лондоне Квитовой, показывает, что она, как и прежде, является очень опасной оппоненткой. По ходу Уимблдона Жабер допускала минимальное число невынужденных ошибок, и хотя пока находится не в оптимальной своей форме, но совершенствуется от матча к матчу.
"Я собираюсь взять реванш. В прошлом году это был тяжелый финал. Наша новая встреча принесет много воспоминаний. Надеюсь сыграть так же, как в матче 1/8 финала с Петрой, и одержать победу, потому что она потрясающая теннисистка. Беспощадная", – заявила Жабер о своем настрое на предматчевой пресс-конференции.
Рыбакина в Лондоне доказывает, что не зря входит в топ-3. Проблемы она испытала только в стартовой игре против американки Шелби Роджерс, проиграв ей один сет. В 1/8 два дня назад бразильянка Беатрис Аддад Майя снялась по ходу первой партии против казахстанки. Поэтому на четвертьфинал Рыбакина выйдет отдохнувшей.
Во всех своих матчах Елена выглядит очень уверенно, ошибается редко и уж точно не отдаст инициативу на корте Жабер, которая чаще играет вторым номером.
Эксперты Olimpbet считают, что Онс не сможет взять реванш и в полуфинал пройдет Елена – П1 – 2.37, П2 – 1.62. Скорее всего, матч снова получится затяжным. Коэффициент на то, что сильнейшая теннисистка Казахстана выиграет в трех партиях, равен 3.95.
Фото: Olimpbet
Карлос Алькарас (Испания) – Хольгер Руне (Дания). 19:45
В мужском одиночном разряде интересное противостояние в четвертьфинале ожидается между первой и шестой ракетками мира. На корте сойдутся два 20-летних теннисиста, два лучших представителя нового поколения игроков.
И Алькарас, и Руне могут прекрасно играть на любом покрытии. И оба в 1/8 провели затяжные четырехсетовые матчи. Но Руне победил болгарина Григора Димитрова во многом потому, что тот сам позволил, играя с микротравмой и отдавая мячи, которые не следовало (3:6, 7:6, 7:6, 6:3).
А вот Алькарас, выбивший итальянца Маттео Берреттини, восхитил. Сначала он проиграл первую партию (3:6), но затем задал мощный темп и просто разнес соперника, выиграв три последующих сета с одинаковым счетом 6:3. Испанец прекрасно отыграл и на своих подачах, и на приеме, и на задней линии. С такой прекрасной игрой Алькарас вселяет надежду на то, что он может лишить на Уимблдоне чемпионства самого Новака Джоковича.
Аналитики Olimpbet уверены, что Руне не справится с натиском, и Алькарас станет полуфиналистом Уимблдона – П1 – 1.26, П2 – 4.09. Несмотря на то, что датчанин является очень талантливым игроком, испанец не должен проиграть ни одного сета – Тот (36.5) М – 1.93.
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