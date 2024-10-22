Алматинский "Кайрат" феерично одолел венгерский "Халадаш" на старте Лиги чемпионов

В первом матче основного раунда футзальной Лиги чемпионов алматинский "Кайрат" сыграл с венгерским "Халадашем", сообщает Zakon.kz.

В первом тайме в воротах гостей побывали два безответных гола, их забили Алиссон и Эдсон. Во второй половине добил соперника Кевин Арриета, а итог подвел вратарь Деннис Кавальканти ударом в пустую цель – 4:0.

В элитный раунд турнира выйдут три лучшие команды квартета.

Ранее "Семей" проиграл "Спортингу" в дебютном матче Лиге чемпионов УЕФА.