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Алматинский "Кайрат" феерично одолел венгерский "Халадаш" на старте Лиги чемпионов

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 21:50 Фото: Instagram/afckairat
В первом матче основного раунда футзальной Лиги чемпионов алматинский "Кайрат" сыграл с венгерским "Халадашем", сообщает Zakon.kz.

В первом тайме в воротах гостей побывали два безответных гола, их забили Алиссон и Эдсон. Во второй половине добил соперника Кевин Арриета, а итог подвел вратарь Деннис Кавальканти ударом в пустую цель – 4:0.

В элитный раунд турнира выйдут три лучшие команды квартета.

Ранее "Семей" проиграл "Спортингу" в дебютном матче Лиге чемпионов УЕФА.

Елена Беляева
Алматы Венгрия 2024 год Футзал
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