Алматинский "Кайрат" феерично одолел венгерский "Халадаш" на старте Лиги чемпионов
Фото: Instagram/afckairat
В первом матче основного раунда футзальной Лиги чемпионов алматинский "Кайрат" сыграл с венгерским "Халадашем", сообщает Zakon.kz.
В первом тайме в воротах гостей побывали два безответных гола, их забили Алиссон и Эдсон. Во второй половине добил соперника Кевин Арриета, а итог подвел вратарь Деннис Кавальканти ударом в пустую цель – 4:0.
В элитный раунд турнира выйдут три лучшие команды квартета.
Ранее "Семей" проиграл "Спортингу" в дебютном матче Лиге чемпионов УЕФА.
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