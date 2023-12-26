Казахстанская футзальная сборная впервые заняла четвертое место в рейтинге УЕФА
Фото: Instagram.com/kff_team/
Сборная Казахстана по футзалу поднялась на 4-ю строчку обновленной версии рейтинга УЕФА среди мужских сборных, сообщает Zakon.kz
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Выше наших футболистов, по информации из рейтинговой таблицы УЕФА, только команды Португалии, России и Испании.
В мировом рейтинге Казахстан занял 6-е место: классификацию возглавила команда Бразилии. Таких результатов сборная Казахстана добилась благодаря тому что досрочно пробилась на чемпионат мира по футзалу, который пройдет в 2024 году в Узбекистане.
Ранее мы публиковали новый рейтинг УЕФА с участием казахстанских клубов.
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