Казахстанская футзальная сборная впервые заняла четвертое место в рейтинге УЕФА

Сборная Казахстана по футзалу поднялась на 4-ю строчку обновленной версии рейтинга УЕФА среди мужских сборных, сообщает Zakon.kz

3 квартиры и 10 тысяч других подарков к Новому году вручит своим клиентам букмекер №1 в Казахстане. Успейте принять участие в акции "Көп рақмет" от OLIMPBET до 27 декабря 2023 года!

Выше наших футболистов, по информации из рейтинговой таблицы УЕФА, только команды Португалии, России и Испании.

В мировом рейтинге Казахстан занял 6-е место: классификацию возглавила команда Бразилии. Таких результатов сборная Казахстана добилась благодаря тому что досрочно пробилась на чемпионат мира по футзалу, который пройдет в 2024 году в Узбекистане.





Ранее мы публиковали новый рейтинг УЕФА с участием казахстанских клубов.