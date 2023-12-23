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Шанс для "Барыса" прервать серию неудач и битва грандов Запада

Шанс для "Барыса" прервать серию неудач и битва грандов Запада Фото: olimpbet
Olimpbet дает аналитику к самым интересным матчам субботы в КХЛ.

"Барыс" (Астана) – ХК "Сочи" (Сочи). 23 декабря, 17:00 (время Астаны)

"Барсы" с "леопардами" одинаково ужасно проводят сезон-2023/24. Клуб из Астаны замыкает таблицу Восточной конференции, а сочинцы, хотя и располагаются не на самом дне Запада, по потерянным очкам даже уступают казахстанской команде.

В общем, почти наверняка мы не увидим оба этих коллектива в розыгрыше Кубка Гагарина, а проигравший в их очном споре еще более усугубит свои и без того призрачные шансы пробиться в плей-офф.

"Сочи" выиграл всего два из 20-ти последних матчей регулярного первенства КХЛ. Одно из поражений в этой продолжительной серии неудач черноморцы потерпели и от "Барыса", уступив на своем льду 3:5. В Астане же "леопарды" не знают успеха на протяжении шести лет – с 29 декабря 2017 года.

И сейчас эксперты Olimpbet видят в "Барысе" однозначного фаворита этого противостояния. Победитель матча: "Барыс" – 1.76, ХК "Сочи" – 2.05. А вероятность дополнительного времени в их противостоянии букмекер № 1 в Казахстане оценивает кэфом 4.09.

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Шанс для

Фото: olimpbet

"Локомотив" (Ярославль) – ЦСКА (Москва). 23 декабря, 22:00

"Железнодорожники" всерьез претендуют на победу в конференции, ЦСКА же после чувствительного поражения в "армейском" дерби от СКА отстает от зоны сеяных команд Запада уже на семь очков.

Действующий обладатель Кубка Гагарина, конечно, вряд ли пролетит мимо плей-офф, однако состояние команды Сергея Федорова в этом сезоне вызывает серьезные опасения.

"Красно-синие" проиграли три из пяти предыдущих матча, в то время как "Локомотив" на аналогичном отрезке дистанции потерпел всего одно поражение. В пользу волжан завершилась и последняя очная дуэль с москвичами (3:2), состоявшаяся меньше месяца назад, 27 ноября, в российской столице.

Но аналитики Olimpbet полагают, что в ярославской встрече шансы сторон на благоприятный успех практически равнозначны. Победитель матча: "Локомотив" – 1.9, ЦСКА – 1.89. При этом самый популярный букмекер страны считает, что зрители вряд ли станут свидетелями сверхрезультативного хоккея: Тотал (5.5) мен – 1.41, Тотал (5.5) бол – 2.78.

А пополнить счет у крупнейшего букмекера страны можно в популярных банковских приложениях (Kaspi.kz, Forte, BCC.kz и других). Для этого нужно пройти в "Платежи", открыть вкладки "Все", "Другое" и найти в букмекерских конторах Olimpbet.kz.

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